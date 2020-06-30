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FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu"na 15 yıla kadar hapis cezası talebi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu"na 15 yıla kadar hapis cezası talebi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün yabancılar sorumlusu hakkında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adem K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklere üye olduğu ifade edilen iddianamede, "Harun" kod adını kullandığı kaydedildi.

Kendi ve eşi üzerine kayıtlı telefon hatlarında sanığın ByLock kullandığı belirtilen iddianamede, programda ekli olanların da sanığı "Harun Bey", "Harun A. Antep" şeklinde kaydettiği bilgisi yer aldı.

Sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı da aktarılan iddianamede, "Şüphelinin yabancı uyruklu şahıslardan (muhacir) sorumlu olarak görev aldığı, şüphelinin örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek ve gönüllü bir şekilde örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği anlaşıldığından terör örgütü üyesi olduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep'te 9 Ocak'ta örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "FETÖ'nün Gaziantep yabancılar sorumlusu" Adem K. tutuklanmıştı.

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