FETÖ'nün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Özcan'ın kızı hakim karşısına çıktı

Bozkurt'a eşinin işiyle ilgili sorular sorması ve yanıt alamaması üzerine başkan, "Hiçbir şey bilmiyorsun. Eşini de bilmiyorsun." dedi. Bozkurt, eşinin devlet okullarında çalışmadığını halkla ilişkiler görevi yaptığını söyledi.

Mahkeme başkanının, Bozkurt'un 2 çocuğunun Özcan'la ByLock'tan konuştuklarını sorması üzerine Bozkurt, "Çocuklarımın babam ile yazıştıklarına dair iddialar var ise de eşimin telefonundan yazışmış olabilir. Eşim 2 hafta öncesine kadar görüşüme geliyordu." dedi.

Bozkurt 3 yaşındayken İstanbul'a taşındıklarını, babasının nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Bozkurt, ByLock kullanmadığını, bu programdan haberi olmadığını, ev hanımı ve 5 çocuk sahibi olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Zehra Bozkurt, babasının örgütün önemli elemanlarından biri olduğuna ve "Başyüceler şurası başkanı" olduğuna dair bilgisi olmadığını savunarak, "Benim pasaportum bile yok. Yurt dışına çıkmadım. Evime gitmek istiyorum. Suçum yok." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, sanığın emniyetteki "Sizin FETÖ silahlı terör örgütü dediğiniz ancak benim bu isimle zikretmek istemediğim yapı" ifadesini sorması üzerine Bozkurt, "Ben böyle birşey söylemedim. Herkes 'terör örgütü' diyor. Herkesin bir bildiği vardır. Herkes öyle diyorsa öyledir." yanıtını verdi.

- "Fetullah Gülen'le bir arkadaşlığı vardır"

Bozkurt, "Baban Fetullah Gülen ile görüşmüş mü?" sorusuna ise "Gözümle görmedim. Babamı küçükken görmezdik. 'İşim var' der çıkardı. Fetullah Gülen'le bir arkadaşlığı vardır diye düşünüyorum. Niteliğini bilmiyorum. Babam evde çok konuşan biri değildir. Bu yapı içerisindeki konumunu bilmiyorum." cevabını verdi.

Sanık Bozkurt, kayınpederinin de lise yıllarından Gülen'in talebesi olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının "Kayınpederin vefat ettiğinde Fetullah Gülen gazeteye ilan vermiş. Eşin de ona yönelik teşekkür ilanı vermiş. Biliyor muydun? Ne zaman vefat etti kayınpederin? diye sorması üzerine Bozkurt, "Vermiş duymuştum. Kayınpederim 7-8 sene önce vefat etti." dedi.