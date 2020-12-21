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FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.12.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 2 firari şahıs il merkezi ve Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 2 firari şahıs il merkezi ve Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç. (37) ve H.I. (37) isimli 2 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari sanıklar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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