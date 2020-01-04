FETÖ/PYD üyesi yeniden cezaevine gönderildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD terör örgütü üyesi bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce 2016 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir müddet sonra cezaevinden çıkan E.K. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

