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  4. FETÖ/PYD üyesi yeniden cezaevine gönderildi

FETÖ/PYD üyesi yeniden cezaevine gönderildi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD terör örgütü üyesi bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, daha önce 2016 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir müddet sonra cezaevinden çıkan E.K.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD terör örgütü üyesi bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, daha önce 2016 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir müddet sonra cezaevinden çıkan E.K. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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