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Fevzi Çakmak Mahallesi’nde korkutan yangın

02.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Fevzi Çakmak Mahallesi’nde korkutan yangın

Kayseri’nin Fevzi Çakmak Mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Kayseri’nin Fevzi Çakmak Mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanlar panik ve korku yaşanmasına neden olurken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye girerek alevlere müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken, Suriyeli ailenin yaşadığı evde sobanın tutuşturulmak istendiği ancak sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde korkutan yangın

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