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FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, kariyerini NBA'de sürdüren ya da daha önce oynamış oyuncuların sayısı dikkat çekiyor.

FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta başlayan turnuvada mücadele eden milli takımların kadrolarında 54 aktif NBA oyuncusu bulunuyor. NBA'e seçilen ve önceden forma giymiş oyuncular da eklenince bu rakam 103'e ulaşıyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda da kariyerini NBA'de sürdüren Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz yer alıyor. 2014 yılındaki Dünya Kupası'nda ise 45'i aktif olmak üzere toplam 92 NBA oyuncusu milli takımlarının başarısı için mücadele etmişti.

Turnuvada Boston Celtics'ten 6, Milwaukee Bucks ve Sacramento Kings'ten 5, Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve San Antonio Spurs'ten ise 4 NBA oyuncusu var. ABD dışında kadrosunda en çok NBA oyuncusunu Fransa ve Sırbistan (5'er) ile Avustralya ve İspanya (4'er) bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
fiba dünya kupası NBA

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