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FIBA dünya sıralamasında 12 Dev Adam’ın yeri değişmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.11.2024 10:03
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FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27. sıradaki yerini korudu.

FIBA dünya sıralamasında 12 Dev Adam’ın yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan’a karşı iki galibiyet alarak puanını 429’dan 437.4’e yükselten Türkiye’nin 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:

1 - ABD: 839 puan
2 - Sırbistan: 759.6 puan
3 - Almanya: 755.1 puan
4 - Fransa: 753 puan
5 - Kanada: 747.5 puan
6 - İspanya: 746.6 puan
7 - Avustralya: 733.2 puan
8 - Arjantin: 731.8 puan
9 - Letonya: 710.9 puan
10 - Litvanya: 701.3 puan

Anahtar Kelimeler:
12 dev adam
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