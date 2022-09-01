FIBA, EuroBasket 2022 öncesi takımlar arasındaki güç sıralamasını yayınladı

Basketbol Avrupa Şampiyonası yani Eurobasket yarın başlıyor. Milli takımımız dahil 24 takımın yer alacağı turnuva öncesi FIBA takımlar arasındaki güç sıralamasını yayınladı.
FIBA'nın sıralaması şöyle:
1-Sırbistan
2-Slovenya
3-Yunanistan
4-Litvanya
5-Fransa
6-Almanya
7-İspanya
8-İtalya
9-Türkiye
10-Finlandiya
11-Hırvatistan
12-Çek Cumhuriyeti
13-Bosna Hersek
14-Karadağ
15-Polonya
16-Gürcistan
17-İsrail
18-Macaristan
19-Belçika
20-Ukrayna
21-Estonya
22-Bulgaristan
23-Büyük Britanya
24-Hollanda
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