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FIBA, EuroBasket 2022 öncesi takımlar arasındaki güç sıralamasını yayınladı

01.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA ,1 Eylül Perşembe günü başlayacak EuroBasket 2022 öncesi takımlar arasındaki güç dengesini tartan sıralamayı yayınladı.

FIBA, EuroBasket 2022 öncesi takımlar arasındaki güç sıralamasını yayınladı

Basketbol Avrupa Şampiyonası yani Eurobasket yarın başlıyor. Milli takımımız dahil 24 takımın yer alacağı turnuva öncesi FIBA takımlar arasındaki güç sıralamasını yayınladı.

FIBA'nın sıralaması şöyle:

1-Sırbistan

2-Slovenya

3-Yunanistan

4-Litvanya

5-Fransa

6-Almanya

7-İspanya

8-İtalya

9-Türkiye

10-Finlandiya

11-Hırvatistan

12-Çek Cumhuriyeti

13-Bosna Hersek

14-Karadağ

15-Polonya

16-Gürcistan

17-İsrail

18-Macaristan

19-Belçika

20-Ukrayna

21-Estonya

22-Bulgaristan

23-Büyük Britanya

24-Hollanda

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