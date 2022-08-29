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FIBA Eurobasket 2022'ye yeni sponsor

29.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurobasket bu yıl, 1-8 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkenin ev sahipliğinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Eurobasket 2022'de yeni sponsor anlaşması yapıldı.

FIBA Eurobasket 2022'ye yeni sponsor

Eurobasket bu yıl, 1-8 Eylül 2022 tarihlerinde Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkenin ev sahipliğinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek. FIBA’nın düzenlediği Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçı da Berlin’de oynanacak.

Frutti Extra markasıyla Basketbol Süper Ligi’nde oynayan Bursaspor'un isim sponsoru olan Uludağ İçecek AŞ Eurobasket 2022 için de resmi sponsor oldu.Uludağ İçecek AŞ, Frutti Extra Bursaspor ile yaptığı basketbol yatırımlarına, geçtiğimiz yıl ilkini düzenleyip Alman ekibi ALBA Berlin’i de konuk ettiği ve gelenekselleştirmeyi hedeflediği Frutti Extra Cup’ı eklemişti. Ayrıca Frutti Extra’yı global bir markaya dönüştürme yolunda gerçekleştirdiği Euroleague, Almanya Bölgesel Resmi Sponsorluğu, 'Final Four' organizasyonunun sponsorluğu, Euroleague ve Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonlarından 7Days Eurocup'ın da sponsorluğundan sonra marka, son olarak da Eurobasket 2022’nin resmi sponsoru oldu.

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