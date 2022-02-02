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FIFA'dan ilk hamle geldi! Kız arkadaşına tecavüz etmeye kalkışan Mason Greenwood'un kariyeri bitiyor

02.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşına uyguladığı şiddetin ardından tutuklanmış ve soruşturma altına alınmıştı. Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan genç oyuncunun kariyeri bitme noktasına geldi. Takım arkadaşları da sosyal medya hesaplarından Greenwood'u takipten çıktı. FIFA'dan da ilk hamle geldi. Benjamin Mendy ve Adam Johnson gibi çeşitli suçlar işlemiş oyuncuların başına geldiği gibi Mason Greenwood’un FIFA 22 kartı FIFA’dan kaldırılacak.

FIFA'dan ilk hamle geldi! Kız arkadaşına tecavüz etmeye kalkışan Mason Greenwood'un kariyeri bitiyor
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın geleceği en parlak oyuncular arasında gösterdiği yıldız oyuncusu skandal bir olaya karışmıştı. Kız arkadaşına tecavüz etmek istemiş, kız arkadaşı da bunu reddedince şiddet uygulamıştı. İngiliz polisinin bu olayın ardından tutukladığı ve sorguya aldığı Greenwood için kariyeri bitme noktasına geldi.

TUTUKLANDI

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Manchester emniyetinden gelen açıklamaya göre Greenwood şu an için tutuklandı. Kız arkadaşı Instagram hesabından paylaştığı video ve ses kayıtlarıyla bu olayı ispatlamıştı. Bunun üzerine emniyet ekipleri genç oyuncuyu soruşturmaya aldı. Kız arkadaşı, Greenwood'un tutuklanmasının ardından kayıtları Instagram hesabından kaldırdı.

KADRO DIŞI KALDI

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Manchester United, bu olayın ardından ilk tepkisini koydu. Konunun takipçisi olduğunu belirten İngiliz devi, Greenwood aklanana kadar süresiz kadro dışı kalacağını ve hiçbir antrenmana bile alınmayacağını açıkladı. Takım arkadaşları da yıldız oyuncuyu sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

EA SPORTS OYUNDAN KALDIRACAK

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İnternet dünyasının en çok oynanılan futbol oyunu olan FIFA, Greenwood için ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Benjamin Mendy ve Adam Johnson gibi çeşitli suçlar işlemiş oyuncuların başına geldiği gibi Mason Greenwood’un FIFA 22 kartı FIFA’dan kaldırılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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