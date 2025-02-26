FIFA'dan Sivasspor'a sevindirici haber! Yasak krizi çözüldü... İşte detaylar

FIFA'nın Armin Djerlek dosyası nedeniyle verdiği Transfer yasağı getirdiği Sivasspor'da yeni bir gelişme yaşandı. Sivaslı taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu konuya ilişkin mutluluklarını dile getirdi.

LİGDE KALIRLARSA YAPILANMAYA GİDİLECEK!

Kırmızı-beyazlı ekibe gelen ceza Sırp oyuncu Armin Djerlek'e olan borç yüzünden gelmişti. 24 yaşındaki futbolcu 13 maça çıkabilmiş ve toplam 334 dakika sahada kalabilmişti. Armin Djerlek şimdi ise kulüpsüz durumda bulunuyor. Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor. Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, bu sene ligde kalıp gelecek sezon için daha iyi bir kadro yapılanması ile fark yaratmak istediklerini belirtti.