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FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber! Eğer ödeme yapılmaz kış transfer döneminde hiçbir oyuncu transfer edilemeyecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.11.2024 21:20
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FIFA tarafından alınan karara göre Süper Lig'de mücadele eden birçok kulübümüz, ödemediği borçlar sebebiyle transfer yasağı cezasına çarptırılmıştı. FIFA'nın Süper Lig özelinde aldığı kararları iptal etmeyeceği ve takımların transfer yasaklarının devam edeceği aktarıldı.

FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber! Eğer ödeme yapılmaz kış transfer döneminde hiçbir oyuncu transfer edilemeyecek...

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'den altı takımın transfer yasağı bulunuyor. Şu ana kadar hiçbir hamle yapmayan bu takımların transfer yasağı cezaları devam edecek.

6 SÜPER LİG KULÜBÜNÜN YASAĞI SÜRÜYOR

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FIFA tarafından bu hafta başında yapılan duyuda, Süper Lig'den 6 kulübün transfer yasaklarının devam ettiği görüldü. Eğer kulüpler yabancı oyunculara olan borçlarını ödemezlerse, kış transfer döneminde de kadrosuna oyuncu katamayacak.

TRANSFER YASAKLI KULÜPLER

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Adana Demirspor 3 dönem
Antalyaspor 3 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 3 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem

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transfer FIFA UEFA
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