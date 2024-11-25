FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber! Eğer ödeme yapılmaz kış transfer döneminde hiçbir oyuncu transfer edilemeyecek...

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'den altı takımın transfer yasağı bulunuyor. Şu ana kadar hiçbir hamle yapmayan bu takımların transfer yasağı cezaları devam edecek.

6 SÜPER LİG KULÜBÜNÜN YASAĞI SÜRÜYOR

FIFA tarafından bu hafta başında yapılan duyuda, Süper Lig'den 6 kulübün transfer yasaklarının devam ettiği görüldü. Eğer kulüpler yabancı oyunculara olan borçlarını ödemezlerse, kış transfer döneminde de kadrosuna oyuncu katamayacak.

TRANSFER YASAKLI KULÜPLER

Adana Demirspor 3 dönem

Antalyaspor 3 dönem

Eyüpspor 3 dönem

Hatayspor 3 dönem

Kayserispor 3 dönem

Samsunspor 2 dönem