FIFA'dan Süper Lig kulüplerine kötü haber! Eğer ödeme yapılmaz kış transfer döneminde hiçbir oyuncu transfer edilemeyecek...

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'den altı takımın transfer yasağı bulunuyor. Şu ana kadar hiçbir hamle yapmayan bu takımların transfer yasağı cezaları devam edecek.
FIFA tarafından bu hafta başında yapılan duyuda, Süper Lig'den 6 kulübün transfer yasaklarının devam ettiği görüldü. Eğer kulüpler yabancı oyunculara olan borçlarını ödemezlerse, kış transfer döneminde de kadrosuna oyuncu katamayacak.
Adana Demirspor 3 dönem
Antalyaspor 3 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 3 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem