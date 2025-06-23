FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım şartları nelerdir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, kıtalararası en iyi takımları bir araya toplayan ve dünyanın en iyi kulübü olmak isteyen takımların kıyasıya yarıştığı bir turnuvadır. 2025 yılında 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde olan turnuva ilgili yılda ilk defa yeni formatıyla düzenlenmektedir. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeniden gündeme gelmesiyle beraber bu turnuvanın ne olduğu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı merak edilmeye başlandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedir?

FIFA tarafından düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası, dünya çapındaki kıtaların en iyi futbol takımlarının bir araya gelmesiyle uluslararası çapta düzenlenen bir futbol turnuvasıdır. Organizasyon kapsamında her kıtanın şampiyon kulübü bir araya getirilerek dünyanın en iyi kulübü belirlenir.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım şartları nelerdir?

Turnuvaya katılım gösterebilmek için kulüplerin kendi bölgelerinde kupa kazanması gerekmektedir. Örneğin, Avrupa kıtasında 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar bu sene turnuvaya katılım göstermektedir. Bununla beraber kulüpler sıralamasında ilk 8 içerisinde yer alan takımlar, 2025 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmaktadır.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatı

Etkinlik daha önceki yıllarda AFC (Asya) Şampiyonlar Ligi, Afrika Şampiyonlar Ligi, CONCACAF (Kuzey Amerika) Şampiyonlar Ligi, CONMEBOL Libertadores (Güney Amerika), OFC (Okyanus kıtası) Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, ev sahibin ülkenin yerel ligi arasında 7 takım arasında gerçekleştirilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre FIFA turnuvanın formatını 4 yılda bir 32 ekiple yapılması planlanacak şekilde güncelledi. Yeni formatta katılacaklar takımlar şöyle olacak:

UEFA (Avrupa ligleri): 12 takım

CONMEBOL (Güney Amerika): 6 takım

AFC (Asya), CAF (Afrika), CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika): Her birinden 4 takım

OFC (Okyanusya): 1 takım

Ev sahibi ülkenin şampiyonu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 2021-2024 yılları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile beraber katsayı sıralamasına göre Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesinden 4, Afrika'dan 4, Asya'dan 4 ve Okyanusya'dan 1 takım olmak üzere toplam 32 takım katılmaktadır. Yeni formatla beraber ABD’de olan turnuva 15 Haziran-13 Temmuz arası gerçekleştirilmektedir. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takviminde 63 maç vardır.