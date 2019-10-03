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FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.

Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.

Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Etik Kurulu Figueredo Güney Amerika Futbol Konfederasyonu

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