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FIFA Victor Ruiz için kararını verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.11.2020 18:26 | Son Güncelleme

FIFA, Victor Ruiz'i haklı buldu ve Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verildi. Beşiktaş kulübü kararla ilgili itirazda bulunacak.

FIFA Victor Ruiz için kararını verdi

TRT Spor'da yer alan habere göre; FIFA, siyah-beyazlı takımın Victor Ruiz’e 2.5 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.Beşiktaş, bu karar sonrası FIFA’ya itiraz etmeye hazırlanıyor.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN VICTOR RUIZ AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Victor Ruiz ile ilgili dün bir açıklama yaptı.

Çebi açıklamasında, “Bizden önce alınan oyuncularda tuhaf bir durum var. Mesela Ruiz. Bizden 1.7 milyon Euro kazanıyordu. Şimdi Real Betis’te 400 bin Euro’ya oynuyor. Bir de oyuncular bizim ülkemizde vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark, nerelere gidiyor!" şeklinde konuşmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bak kendi agzınla diyon betisde 400bin bjkde 1.7 milyon euro vermeyin arkadaş bu Zibidilere bişey yaptıkları yok zaten kabul etmiyosa defedin gItsin başka yere yazık bu paralara
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