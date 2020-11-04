FIFA Victor Ruiz için kararını verdi

TRT Spor'da yer alan habere göre; FIFA, siyah-beyazlı takımın Victor Ruiz’e 2.5 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.Beşiktaş, bu karar sonrası FIFA’ya itiraz etmeye hazırlanıyor.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN VICTOR RUIZ AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Victor Ruiz ile ilgili dün bir açıklama yaptı.

Çebi açıklamasında, “Bizden önce alınan oyuncularda tuhaf bir durum var. Mesela Ruiz. Bizden 1.7 milyon Euro kazanıyordu. Şimdi Real Betis’te 400 bin Euro’ya oynuyor. Bir de oyuncular bizim ülkemizde vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark, nerelere gidiyor!" şeklinde konuşmuştu.

