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FIFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2018 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 10 kişilik aday listesi oylamanın ardından 3'e düşecek.

FIFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 isimden oluşan en iyi futbolcu aday listesi belli oldu. Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek.

Futbolseverler, 10 Ağustos'a kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek. Son 3'e kalan isimler ise eylül ayının başında açıklanacak.

En iyi erkek futbolcu ile erkek teknik direktör, en iyi kadın futbolcu ile kadın teknik direktör, en iyi gol, en iyi taraftar ve en iyi kalecinin belirleneceği FIFA En İyiler Ödül Töreni, 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şöyle:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
Eden Hazard (Chelsea)
Harry Kane (Tottenham)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Barcelona)
Luka Modric (Real Madrid)
Muhammed Salah (Liverpool)
Raphaël Varane (Real Madrid)

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