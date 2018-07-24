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FIFA, yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

FIFA, erkeklerde 2018 yılının en iyi teknik direktörüne verilecek ödül için 11 kişilik aday listeyi duyurdu.

FIFA, yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps ile Real Madrid ile üst üste üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşayan Zinedine Zidane da listede yer aldı.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülünün adayları şöyle:

Massimiliano Allegri (Juventus)
Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)
Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)
Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
Pep Guardiola (Manchester City)
Jurgen Klopp (Liverpool)
Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)
Diego Simeone (Atletico Madrid)
Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)
Ernesto Valverde (Barcelona)
Zinedine Zidane (Real Madrid)

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. En iyi teknik direktör ise 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törende belli olacak.


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Yılın teknik direktör adayları fifa

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