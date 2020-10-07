‘Fikir Maratonu’nda birinci oldular

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bu yıl bitiren Aybüke Taşer, Ezgi Leblebici ve Simay Erdeğer, “Fikrimİz İnovasyon ve Kuluçka Merkezi” için tasarladıkları değişebilen ve dönüşebilen yapıdaki “Mek(AN)” isimli projeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "FikrimİZ Ideathon" tasarım ve inovasyon yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde bulunan FikrimİZ’in yol haritasını, gençlerle birlikte planlamak için geçen ay düzenlenen “FikrimİZ Ideathon” etkinliğinde 63 gencin 17 grup olarak yarıştığı fikir maratonunda birinciliği Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2020 mezunları Aybüke Taşer, Ezgi Leblebici ve Simay Erdeğer’den oluşan ekip kazandı.

Mekanın içindeki anları öne çıkarmak

Ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den alan genç mezunlar, projelerini anlattı. Taşer, Leblebici ve Erdeğer, bir mekandan ziyade mekanın içindeki anları ön plana çıkaran bir tasarım ortaya koymak istediklerini belirterek, “Tarihi Alsancak Havagazı Fabrikasının içinde kurulacak Fikrimiz İnovasyon ve Kuluçka Merkezi için değişebilen ve dönüşebilen bir mekan tasarlamayı amaçladık. Kullanıcın, mekanın var oluşunda, dönüşümünde ve akışında pay sahibi olacağı, tekil değil bütüncül bir bakış açısıyla oluşan bir tasarım ortaya çıktı” dedi.