YURTHABER
  4. Filenin sultanları galibiyete doymuyor

Filenin sultanları galibiyete doymuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir eden Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, rakibine göz açtırmadı.

Filenin sultanları galibiyete doymuyor

Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir eden Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, rakibine göz açtırmadı. Kepez’in yıldız kızları, maçı 3-1 galibiyetle kazandı.
Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir etti. Heyecanlı geçen maçta, Kepez’in Yıldızlar takımı rakiplerine göz açtırmadı. Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, disiplinli oyunu sayesinde üst üste bulduğu sayılarla maçı 3-1 galibiyetle kazandı. Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Antrenörü Emrah Soysal maç sonunda yaptığı açıklamada; takımın tamamının tecrübe kazanması amacıyla bir üst kategoride müsabakalara katıldığını, sporcuların gelişim ve tecrübe kazanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Filenin sultanları galibiyete doymuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Büyükşehir Zübeyde Hanım’ı andıBüyükşehir Zübeyde Hanım’ı andı
ALTİD, sahilleri temizliyorALTİD, sahilleri temizliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Postacılar Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.