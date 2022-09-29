Filenin Sultanları Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti! Milliler son 16'da

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Grupta son sırada bulunan Hırvatistan'ı set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte, Milliler, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

SET SONUCU: Türkiye 25-14 Hırvatistan SET SONUCU: Türkiye 25-12 Hırvatistan SET SONUCU: Türkiye 25-12 Hırvatistan

DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI B GRUBU FİKSTÜR

1 EKİM CUMARTESİ

15:00 Dominik Cumhuriyeti-Tayland

18:30 Güney Kore- Hırvatistan

21:30 Polonya-Türkiye

