Filenin Sultanları Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti! Milliler son 16'da

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Grupta son sırada bulunan Hırvatistan'ı set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte, Milliler, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
SET SONUCU: Türkiye 25-14 Hırvatistan
SET SONUCU: Türkiye 25-12 Hırvatistan
DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI B GRUBU FİKSTÜR
1 EKİM CUMARTESİ
15:00 Dominik Cumhuriyeti-Tayland
18:30 Güney Kore- Hırvatistan
21:30 Polonya-Türkiye
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