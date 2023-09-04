Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi! Kaptan Eda Erdem: 'Alnımızın akıyla çıktık!'

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

EDA ERDEM: "TEK BİR AMAÇ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Takım kaptanlarından Eda Erdem, yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ve alnımızın akıyla çıktık. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi bir ekibe sahibiz. Tüm Türkiye'yi arkamızda birleştirdiğimizi görmek bize güç veriyor. Olimpiyatlar için öncelikli hedefimiz kotayı alabilmek. Kotayı aldıktan sonra da madalya için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SANTARELLI: "BU, HAYATINIZIN EN İYİ YAZI OLABİLİR' DEMİŞTİM"

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli ise "Bizim için harika bir yaz oluyor. VNL'in ardından Avrupa Şampiyonası'nı da kazandık. Bu ülkeyi gururlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk geldiğimde, oyuncularıma "Bu hayatınızın en iyi yazı olabilir" dedim. Böyle bir yaz olacağını biliyordum. Böyle bir hayali kurmasaydım, bunu söylemezdim." dedi.

