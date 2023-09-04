SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi! Kaptan Eda Erdem: 'Alnımızın akıyla çıktık!'

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi! Kaptan Eda Erdem: 'Alnımızın akıyla çıktık!'

04.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzanan ve bu başarıya ilk kez ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'a geldi. Filenin Sultanları, alkışlarla karşılandı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

EDA ERDEM: "TEK BİR AMAÇ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

F5K3QcYXMAAazZg

Takım kaptanlarından Eda Erdem, yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ve alnımızın akıyla çıktık. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi bir ekibe sahibiz. Tüm Türkiye'yi arkamızda birleştirdiğimizi görmek bize güç veriyor. Olimpiyatlar için öncelikli hedefimiz kotayı alabilmek. Kotayı aldıktan sonra da madalya için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SANTARELLI: "BU, HAYATINIZIN EN İYİ YAZI OLABİLİR' DEMİŞTİM"

F5K5zeVXEAAdiDy

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli ise "Bizim için harika bir yaz oluyor. VNL'in ardından Avrupa Şampiyonası'nı da kazandık. Bu ülkeyi gururlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk geldiğimde, oyuncularıma "Bu hayatınızın en iyi yazı olabilir" dedim. Böyle bir yaz olacağını biliyordum. Böyle bir hayali kurmasaydım, bunu söylemezdim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den kulüp rekoru kıracak teklif!Fenerbahçe'den kulüp rekoru kıracak teklif!
Küba'da doğdu, Malatyalı oldu... Vargas'ın hayat hikayesiKüba'da doğdu, Malatyalı oldu... Vargas'ın hayat hikayesi
Babasına seslendi! Sözleri herkesi duygulandırdıBabasına seslendi! Sözleri herkesi duygulandırdı
Anahtar Kelimeler:
Eda Erdem a milli kadın voleybol takımı cev voleybol takımı şampiyonluk kupası hedefi iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.