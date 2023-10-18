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Filistin’e doğru yürüyen gruba Niğde’den de katılanlar oldu

18.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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‘Zulme sessiz kalmak zulümdür’ sloganıyla Filistin’e destek için Kayseri’den yürüyerek yola çıkan ve aralarında kadınlarla çocukların da olduğu grup Niğde’ye geldi.

3’ü çocuk, 4’ü kadın 27 kişi ile başlayan Filistin’e destek yürüyüşüne güzergah üzerindeki illerden de katılım oluyor. Filistin’e destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs’e ulaşmak için yola çıkan grup, Niğde-Adana-İskenderun güzergahından Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşacak.

Yürüyüşle ilgili bilgi veren Ali Tokluman, amaçlarının insanları harekete geçirmek olduğunu söyledi. Tokluman, "Belki size rasyonel gelmeyebilir ama biz niyetimizi kalbimizi bozmuyoruz, çirkin söz söylemiyoruz, elimizde silahımız yok. Sivil dünyanın bu görüntüleri izleyerek tahammül edemeyecek noktasında olduğumuz için Kudüs’e hedef koyduk. Bizi durdururlarsa yalvaracağız bizi bırakın diyeceğiz. Bu yaptığımız eylemin Türkiye için öznesi, insanları harekete geçmek. Kötü söz söylemeden, silah sıkmadan, çirkin davranışta bulunmadan, insan onur ve haysiyetine uygun davranışlara davet ediyoruz. Bugün Filistin’in çocukları ölüyor, buraya da dönebilir. Bu yürüyüşlerin faydası yanımda getirdiğim torunlarımın ikbali için de söz konusu. Bu dava hak davasıdır. Biz oraya gitsek de bizi almasalar da gidemesek de tekrar tekrar deneyeceğiz. Biz Filistin’in yanındayız’’ dedi.
Yürüyüşe Niğde’den dahil olan Kamil Ecer ise, "Kayseri’den başlayıp Niğde ile devam eden bir güzergah çizilmiş Kudüs yolcuğu adına. Bizler de Niğde’deki Kudüs sevdalıları olarak bu kervana katılacağız. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı insanlık aleminin kabul etmesi, suskun kalması, göz ardı etmesi kanımıza dokundu. Bu savaşı mazlumlar kazanacak bizler de tarafımızı belli etmek adına yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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