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Filyasyon çalışmalarında eksik ve gerçeğe aykırı beyana ceza

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda salgınla mücadelede gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Filyasyon çalışmalarında eksik ve gerçeğe aykırı beyana ceza

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda salgınla mücadelede gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, temaslılara ilişkin eksik bilgi verilmesi ve gerçeğe aykırı beyan verilmesine ilişkin alınan kararlar açıklandı. Açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda; Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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