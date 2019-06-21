Final maçının en değerli oyuncusu Shane Larkin seçildi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçına Shane Larkin, gösterdiği performansla damga vurdu.

26 yaşındaki basketbolcu, Efes’in şampiyon olmasında büyük katkı sağlarken, müsabakada 38 sayı kaydetti. ABD’li basketbolcu, 38 sayısının yanı sıra 4 asist ve 3 ribaundla takımına yardım etti.

Yıldız oyuncu, bu performansı ile final maçının da en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Larkin, başarılı oyunuyla 35 verimlilik puanı aldı.

LARKIN: BURADA KALACAK MIYIM BİLMİYORUM

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Larkin "İnanılmaz hissediyorum. Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague'de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik. Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum" dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Larkin "Burada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, göreceğiz. Bu biraz da takımla alakalı. Bu gece şampiyonluğun tadını çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

