SPOR

Final maçının en değerli oyuncusu Shane Larkin seçildi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 21.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Fenerbahçe ile oynanan final serisi son maçına damga vurdu ve müsabakayı 38 sayı ile tamamlayarak Efes’e şampiyonluğu getirdi. Larkin bu performansı ile final maçının MVP’si oldu. Maçın ardından açıklamalar yapan yıldız isim, Efes'teki geleceğiyle ilgili ifadeler kullandı.

Final maçının en değerli oyuncusu Shane Larkin seçildi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçına Shane Larkin, gösterdiği performansla damga vurdu.

26 yaşındaki basketbolcu, Efes’in şampiyon olmasında büyük katkı sağlarken, müsabakada 38 sayı kaydetti. ABD’li basketbolcu, 38 sayısının yanı sıra 4 asist ve 3 ribaundla takımına yardım etti.

Yıldız oyuncu, bu performansı ile final maçının da en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Larkin, başarılı oyunuyla 35 verimlilik puanı aldı.

LARKIN: BURADA KALACAK MIYIM BİLMİYORUM

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Larkin "İnanılmaz hissediyorum. Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague'de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik. Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum" dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Larkin "Burada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, göreceğiz. Bu biraz da takımla alakalı. Bu gece şampiyonluğun tadını çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Efes 10 yıl sonra yine zirvede!Efes 10 yıl sonra yine zirvede!
Tarihi finalde şampiyon Anadolu Efes!Tarihi finalde şampiyon Anadolu Efes!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Shane Larkin

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe transferi bitirdi!

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş yıldız forvetle anlaştı!

Beşiktaş yıldız forvetle anlaştı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko sezonu tek kupayla tamamladı

F.Bahçe'den tek kupalı sezon

Final maçının en değerli oyuncusu Shane Larkin seçildi

MVP Larkin! Flaş ayrılık sözleri

Anadolu Efes 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Efes 10 yıl sonra yine zirvede!

Tarihi finalde şampiyon Anadolu Efes!

Tarihi finalde şampiyon Anadolu Efes!

Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

F.Bahçe'ye şampiyonluk maçı öncesi müjde

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin 7. maçı biletleri tükendi

Efes - F.Bahçe maçının biletleri tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.