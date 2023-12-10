Finali olay olmuştu! Ali Atay Son Yaz dizisi hakkında ilk kez konuştu: Canan'ın ölmemesi gerekiyordu

Ali Atay Fox TV'de yayınlanan ve 26. bölümde final yapan dizisi Son Yaz ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kısa sürmesine rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide Atay'a Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan eşlik ediyordu.

DİZİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Fox TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Son Yaz, 2021 yılında 26. bölümü ile final yapmıştı. Bir mafya babasının oğlu ile bir savcının yollarının kesişmesi sonrasında ikilinin yaşadıklarını konu alan dizide Ali Atay Savcı Selim Kara'yı, Alperen Duymaz ise Akgün Gökalp Taşkın'ı canlandırıyordu.

Dizi hakkında ilk kez konuşan Ali Atay verdiği röportajda Son Yaz için, 'Adamın karısı ölünce olmadı, hikaye taşınamadı. Hastane süreçlerini görebilirdik. Dizinin hem mekan değiştirmemesi gerekiyordu, hem de Canan'ın ölmemesi gerekiyordu' açıklamalarında bulundu.

AKGÜN GÖKALP TAŞKIN GENÇLER ARASINDA FENOMEN OLDU

O3 Medya imzalı Son Yaz dizisinde Ali Atay Savcı Selim Kara'yı, Alperen Duymaz fenomen haline gelen Akgün Gökalp Taşkın'ı, Funda Eryiğit Selim Kara'nın eşi Canan Kara'yı ve Hafsanur Sancaktutan ise kızları Yağmur Kara'yı canlandırıyordu.

Son Yaz, yönetmenliğini Burak Arlıel ve Semih Bağcı'nın yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte kaleme aldığı dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.









