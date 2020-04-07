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Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Finike Halk Eğitimi Merkezi maske üretimini her geçen gün artırarak devam ediyor.

Finike Halk Eğitimi Merkezi maske üretimini her geçen gün artırarak devam ediyor. 10 kişilik gönüllü ekip günde 400-500 civarında maske dikimi yapıyor.
Finike Kaymakamlığı koordinesinde Finike Halk Eğitimi Merkezi Atölyesinde öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan 10 kişilik gönüllü ekip günde 400 - 500 civarında maske dikimi yapıyor. Halk eğitimi Müdürü Mehmet Şimşek, "Üretilen maskeler başta hastanemiz ve sağlık kuruluşları olmak üzere kaymakamımızın talimatlarıyla belediyemiz, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına günlük dağıtımları yapılmaktadır. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 2 bin maske kaymakamlığımız, hastanemiz, sağlık ocakları, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyemiz, Finike esnaf odası, şoförler odasına dağıtılmıştır. Üretim çalışmalarımız boyunca kaymakamlığımızın belirlediği kurum ve kuruluş ve kişilere maske dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

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