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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan ve 2 yıldır firari olarak aranan M.D.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan ve 2 yıldır firari olarak aranan M.D. Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliğince Aranma kaydı bulunan örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanıp 2 yıldır firari olarak aranan M.D. yapılan operasyonla ele geçirildi. M.D. Muratpaşa ilçesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

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