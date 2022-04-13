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Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

13.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan: - "Arşivimizde bu alan yok, tescilli olmadığını gördük ve tescile sunup koruma altına alacağız"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.

Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında hayvanlarını otlatan Ramazan Kılınç, kayalıkların üzerinde farklı bir yapıyla karşılaştı.

Kılınç'ın ihbarıyla bölgeye giden Adıyaman Müzesi ekipleri, inceledikleri taşlardan numune aldı.

Uzman ekiplerce numunelerde yapılan araştırmada, kalıntıların 1800 yıllık olduğu tespit edildi.

Yapının Ortaçağ Dönemi'nde kullanılan askeri gözetleme kulesi olduğunu belirleyen ekipler, tescil çalışmalarına başladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Adıyaman'ın tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.

Bu nedenle zaman zaman yeni eserlerle karşılaştıklarını anlatan Alkan, bu anlamda Konacık köyünde de yeni bir esere ulaşıldığını belirtti.

Yapının 1. yüzyılda inşasına başlanan, Orta Çağ'da kullanılan, yaklaşık 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi olduğunu ifade eden Alkan, gözetleme kulesinin çevresinde kale yapısının olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Alkan, "Geçmişten günümüze doğru Fırat Nehri'nin kenarında savunma amaçlı kaleler ve kuleler yapılmıştır. Burası da bunlardan birisi. Aynı zamanda bölgede çeşitli seramik parçaları da tespit ettik. Arşivimizde bu alan yok, tescilli olmadığını gördük ve tescile sunup koruma altına alacağız." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fuat Şancı da bölgede bir kalenin varlığından söz edilebileceğini ancak bugüne yalnızca askeri kulenin kalıntılarının ulaştığını söyledi.

Bölgede bazı seramik ve mozaik parçalarının da görüldüğünü belirten Şancı, bu emarelerin de varlığı düşünülen kalede halkın yaşadığına işaret ettiğini vurguladı.

Tarih boyunca insanların güvenliklerini ön planda tuttuğunu aktaran Şancı, kale ve askeri kulenin de bu anlamda dikkati çektiğini kaydetti.

Çoban Ramazan Kılınç da hayvanları otlatırken fark ettiği yapının ilgisini çektiğini ve müze görevlilerine bilgi verdiğini dile getirerek, "Ekipler gelip burada askeri kule olduğunu ve savunma amaçlı kullanıldığını söyledi. Bir şeylere vesile olduysam benim için ne mutlu." dedi.

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