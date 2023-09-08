YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Fıstığın başkenti Gaziantep’te fıstığın tarihine yolculuk

Fıstığın başkenti Gaziantep’te fıstığın tarihine yolculuk

08.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve yaşayan müze ödülü alan Fıstık Müzesi ile Antep fıstığının tarihi, yetiştirilme aşaması ve sofralara geliş süreci ziyaretçilere anlatılıyor.

Tarihi Kentler Birliği tarafından yaşayan müze ödülü alan Fıstık Müzesi dünyada ilk ve tek fıstık müzesi olma unvanı taşıyor. Gaziantep’ten dünyaya fıstık Dünya üzerinde 17 fıstık çeşidi bulunurken 10 tanesi Gaziantep’te yetişiyor ve fıstık müzesinde sergileniyor.

Fıstık Park içinde bulunan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, fıstığın tohumdan sofralara kadar uzanan gelişim süreci hakkında bilgileri edinirken, aşılanması toplanması ve kırılmasına kadar olan tüm süreçleri gerçeği aratmayan balmumu heykeller ile yerinde yaşıyor. Ayrıca müzenin bulunduğu alanda gerçek fıstık ağaçlarının olduğu parkı ziyaret ederek daha yakından fıstığı dalında görme fırsatı buluyor. Fıstık müzesinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Fıstık Müzesi Birim Sorumlusu Mustafa Kaplan, “Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin İlgisi gayet güzel” dedi.

“ANTEP FISTIĞININ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITIMINI YAPIYORUZ”

Müzenin kurulmasındaki en büyük nedenin Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmak olduğunu belirten Kaplan, “Şu anda içinde bulunduğumuz müze tarihi kentler birliği tarafından yaşayan müze ödülü alan dünyadaki ilk ve tek fıstık müzesidir. Burada Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirilmesinden kullanım alanına kadar her şeyi açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilirken şehrimizde de 10 çeşit yetiştiriliyor ve müzemizde 10 çeşidini sergiliyoruz“ ifadelerini kullandı.

“5 YILDA 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK”

Fıstık Müzesini ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, “İnsanların fıstık Müzesine ilgisini şöyle anlatmak isterim, Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin İlgisi gayet güzel ancak müzemize gelenler tarafından en çok merak edilen konu Antep fıstığının nasıl yetiştiğidir. Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve Eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek kurumaya bırakılarak kuru ben fıstık olarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"FISTIĞIN AŞILANMASI TURİSTLERE İLGİNÇ GELİYOR"

Fıstık ağacının çeşitli ağaçların aşılanarak elde edilebildiğini aktaran Kaplan, “Herkes Antep fıstığının menengiçten yani Antep fıstığının yabanisini olan ağacın aşılanarak yetiştirildiğini bilmiyor. Bunu merak ettikleri için burada onu gösteriyoruz ve ilginç geliyor. Yine aynı şekilde bıttımın, sakız ağacının ve sumak ağacının aşı işleminden sonra fıstık ağacına dönüştüğünü bilmeyenler burada öğrenerek bilgi edinmiş oluyor. Kısacası müzemizin içerisinde Antep fıstığı hakkında bilgiler alarak fıstık parkta bulunan fıstık ağaçlarını da yerinde görme fırsatı elde edebilirler” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çelikhan’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyorÇelikhan’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Bu parkta çocuklar, hem eğleniyor hem de elektrik üretiyorBu parkta çocuklar, hem eğleniyor hem de elektrik üretiyor
Yeni Atatürk Stadyumu’nda milli maç öncesi yoğun çalışmaYeni Atatürk Stadyumu’nda milli maç öncesi yoğun çalışma
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:37
Sabah
05:59
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Ece eczanesi
Yavuzeli
Murat eczanesi
Araban
Atıcı eczanesi
Islahiye
Melek eczanesi
Sahinbey
Özyurt eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen eczanesi
Sehitkamil
Derya atay eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.