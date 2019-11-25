Flamengo 24 saatte iki şampiyonluk kazandı!

Flamengo, Libertadores şampiyonluğunu kutladığı sıralarda Palmeiras'ın Gremio'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte Brezilya Ligi'nde de şampiyonluğunu ilan etti.
Palmeiras 34. hafta maçını kaybetmesiyle 67 puanda kaldı ve 81 puanı bulunan Flamengo'nun 13 puan gerisine düştü.
Flamengo, ligin bitimine 4 hafta kala Brezilya Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi ve kutlamalarda çifte şampiyonluk sevinci yaşanıyor.
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