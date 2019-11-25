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Flamengo 24 saatte iki şampiyonluk kazandı!

FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:36 | Son Güncelleme

Libertadores finalinde River Plate karşısında tarihi geri dönüşe imza atarak kupayı kazanan Flamengo, yalnızca 24 saat sonra bir şampiyonluk daha kazandı.

Flamengo, Libertadores şampiyonluğunu kutladığı sıralarda Palmeiras'ın Gremio'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte Brezilya Ligi'nde de şampiyonluğunu ilan etti.

Palmeiras 34. hafta maçını kaybetmesiyle 67 puanda kaldı ve 81 puanı bulunan Flamengo'nun 13 puan gerisine düştü.

Flamengo, ligin bitimine 4 hafta kala Brezilya Ligi'nde şampiyonluğu garantiledi ve kutlamalarda çifte şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
flamengo Brezilya libertadores kupası river plate palmeiras gremio

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Abartmayın. En iyi, en tarihi geri dönüşü menerim yapar. Misal Akhisar'dan otobüsle geri dönüş.
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