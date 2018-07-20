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Flamengo'dan Ryan Babel itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:47 | Son Güncelleme

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun yardımcı başkanı Ricardo Lomba, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel hakkında transfer açıklaması yaptı.

Flamengo'dan Ryan Babel itirafı

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun yardımcı başkanı Ricardo Lomba, transfer listelerinde bulunan Ryan Babel hakkında konuştu.

''HARİKA BİR FUTBOLCU AMA...''

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel'in transferi hakkında açıklamalarda bulunan Lomba, ''Babel harika bir futbolcu, çok iyi bir atak oyuncusu. Kadromuza bir forvet katmak istiyoruz ancak Babel ile anlaşamadık. Önümüze bakıyoruz.'' şeklinde konuştu.

ORMAN: ''ÜÇ İHTİMAL VAR''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Babel konusunda bizim tarafımızda bir sıkıntı yok. Babel, buradan gidebilir, sözleşme uzatıp kalabilir de, ya da sezon sonu sözleşmeyi bitirip gidebilir. Üç ihtimal de var. Yaşayıp göreceğiz.'' şeklinde konuşmuştu.

31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. (SPORX)

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babel flamengo Beşiktaş Brezilya

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