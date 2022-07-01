Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 ilde hasar tespit verilerine göre toplamda 13 bina yıkılmış, 11 bina ağır hasar almış, 295 binada hafif hasar meydana gelmiş, 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alınmıştır.



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