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01.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 ilde hasar tespit verilerine göre toplamda 13 bina yıkılmış, 11 bina ağır hasar almış, 295 binada hafif hasar meydana gelmiş, 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 ilde hasar tespit verilerine göre toplamda 13 bina yıkılmış, 11 bina ağır hasar almış, 295 binada hafif hasar meydana gelmiş, 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alınmıştır.

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