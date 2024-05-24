Yatağının altından gelen seslere bakınca gözlerine inanamadı! 4 ay boyunca evinde bir yabancıyla yaşamış... "İç çamaşırlarımı bile giymiş"

Hodgepodgeplace hesabı üzerinden TikTok'ta bir video yayınlayan kadın, 26 yaşındayken satın aldığı evinde iki çocuğuyla birlikte yaşadığını anlattı.

İşi nedeniyle sık sık seyahat etmek zorunda kaldığını söyleyen kadın, bir adamın dört ay boyunca evinde saklandığını, onun banyosunu kullandığını, yemeğini yediğini ve kişisel kıyafetlerini sakladığını keşfettikten sonra korkunç deneyimini TikTok'ta paylaşınca viral oldu.

İLK BAŞTA FARE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

İş gezisinden eve döndüğünde biraz dinlenmek için yatak odasına gittiğini söyleyen genç kadın yatağının altından gelen seslerle tedirginlik yaşadığını belirtti. Seslerin ilk olarak bir fareden kaynaklandığını düşündüğünü söyleyen kadın dizlerinin üzerine çöküp yatağın altında baktığında ise tanımadığı bir adamla karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde gizlice yaşayan şahsı gözaltına aldıktan sonra ev sahibesinin iç çamaşırları giydiğini öğrendi. TikTok'tan yaptığı paylaşımında genç kadın, "Ortalıkta olmadığımız zamanlarda evdeki çeşitli eşyaları kullanıyormuş. Çocuklarımın video oyunlarını bile oynamış, kıyafetlerimizi giymiş, banyo yapmış ve yemek yemiş" ifadelerini kullandı.







