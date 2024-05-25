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    4. Spor salonundaki taciz anları saniye saniye kameraya yakalandı! Yanından geçerken genç kadının kalçasına dokundu

    Spor salonundaki taciz anları saniye saniye kameraya yakalandı! Yanından geçerken genç kadının kalçasına dokundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 11:49
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    Kendisine Fern diyen 22 yaşındaki fitness tutkunu, squat yaparken kendisini kaydederken bir adam ona arkadan cinsel saldırıda bulundu ve kalçasına dokundu. O anları TikTok'tan paylaşarak tacizcisini ifşa eden ganç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    TikTok'ta 'fernvillaceran' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı sırada cep telefonunu uzak bir noktaya koyarak kendisini kaydediyordu.

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    Hareketlerini cep telefonuyla kaydettiği sırada genç kadın habersiz bir şekilde uğradığı tacizi de kaydetmiş oldu.

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    Çekildiğinden habersiz olan bir adam hızla yürüyerek kadraja girdi. Ardından ise el yordamıyla genç kadının kalçasına dokundu. O anlar sosyal medyadan ifşa edilince gündem yarattı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise genç kadını destekleyen yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İster kurgu ister başka bir şey ellerinizi kendinizde tutun" yorumunu ekledi.

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    tiktok taciz spor salonu
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