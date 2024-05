Dayanılmaz bir diş ağrısı hissediyordu! Diş enfeksiyonu yayıldıktan sonra et yiyen hastalık nedeniyle gözü şişti

The Face Doctors'ın yeni bölümünde, korkunç bir diş enfeksiyonu nedeniyle et yiyen bir hastalık yüzüne yayılmaya başlayan bir hasta, bıçağın altına girmek zorunda kaldı. Real'de yayınlanan ve Discovery+'ta izlenebilen The Face Doctors'ın yepyeni dizisinde Terry diş enfeksiyonu nedeniyle gözünün şaşı hale gelmesinin ardından Addenbrooke Hastanesi'ne gitti. Dişi çekildikten sonra hastanın sağlığı kötü bir hal aldı ve et yeme hastalığı tüm yüzüne yayılmaya başladı.

"DİŞ ENFEKSİYONLARI GERÇEKTEN TEHLİKELİ OLABİLİR"

Terry'in tedavi sürecini yürüten cerrah Shadi Basyuni, " Diş enfeksiyonları gerçekten tehlikeli olabilir, çünkü eğer göz çukuruna yayılırsa görme yetisini kaybedebilir. Ayrıca ciddi bir şekil bozukluğuyla da karşı karşıya kalabilir. Önceliğimiz irinin mümkün olduğunda dışarı çıkartılması oldu. Kan dolaşımına yayılırsa genel olarak kötüleşebilir, ve biz buna yaşamı tehdit edebilen sepsis adını veriyoruz" dedi.

Hastalığın Terry'in yüzünü kemirdiğini ifade eden göz cerrahı Cornelius Rene, "Bunlara hemen müdahale etmezseniz hasta için yıkıcı sonuçlar doğurabilir, yaşamı tehdit edebilir. Hızla çoklu organ yetmezliğine girebilir ve akciğerleri zarar görebilir. böbrekleri toparlanabilir ve bu aslında oldukça yüksek bir ölüm oranına sahiptir" diye konuştu.

Terry ameliyatından sekiz hafta sonra iyileşmeye başladı ve yaşadığı kabus dolu günleri, "Gerçekten hâlâ burada olduğum için şanslıyım. Hepsi diş ağrısı için. Gerçekten inanılmaz" diyerek özetlemeyi seçti.