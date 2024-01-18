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    4. Sonunda bu da oldu! Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı...Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Sonunda bu da oldu! Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı...Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa süre içinde kullanıcıların ilgisini çekerek popüler olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde aynı anda üç sevgilisi bulunan adam babalık heyecanını paylaşmak için fotoğraf çekildiği anlar yer aldı. Ancak görüntüleri ilginç kılan durum ise adamın aynı anda sevgili olduğu 3 kadının yine aynı anda hamile olmasıydı.

    Sosyal medyada bir adamın babalık sevincini paylaştığı anlar kullanıcıların ilgisini çekti. Yanında bulunan 3 sevgilisiyle birlikte fotoğraf çektirerek poz veren adamın mutluluğu yüzünden okunurken kadınların karnı burnunda halleri ise tepkilere neden oldu.

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    Günümüzde bazı ülkelerin kültürlerinde çokeşlilik yer almasına rağmen yaygın olarak tek eşliliğin ve sadakatin önemine vurgu yapan kullanıcılar, adamın hem 3 sevgilisi olmasını hem de kadınların aynı anda hamile kalmasını eleştirdi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım hepsi aynı adamdan değildir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Gerçekten insani değerlerimizi kaybettiğimizi görüyoruz" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya çok eşlilik
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