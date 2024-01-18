Sonunda bu da oldu! Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı...Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sosyal medyada bir adamın babalık sevincini paylaştığı anlar kullanıcıların ilgisini çekti. Yanında bulunan 3 sevgilisiyle birlikte fotoğraf çektirerek poz veren adamın mutluluğu yüzünden okunurken kadınların karnı burnunda halleri ise tepkilere neden oldu.
Günümüzde bazı ülkelerin kültürlerinde çokeşlilik yer almasına rağmen yaygın olarak tek eşliliğin ve sadakatin önemine vurgu yapan kullanıcılar, adamın hem 3 sevgilisi olmasını hem de kadınların aynı anda hamile kalmasını eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım hepsi aynı adamdan değildir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Gerçekten insani değerlerimizi kaybettiğimizi görüyoruz" yorumunu ekledi.