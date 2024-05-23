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    4. Cansız bedeni temizlik işçileri tarafından bulunmuştu! Nehirdeki insan kalıntılarının gizemi çözüldü: 38 yaşındaki kadının cinayeti aydınlatıldı

    Cansız bedeni temizlik işçileri tarafından bulunmuştu! Nehirdeki insan kalıntılarının gizemi çözüldü: 38 yaşındaki kadının cinayeti aydınlatıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 13:21
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    İngiltere'nin Croydon bölgesindeki Rowdown Fields Parkı'ndaki nehirde 2 Nisan'da temizlik işçileri tarafından insan kalıntıları bulunmuştu. Gizemli kalıntıların 38 yaşındaki Sarah Mayhew isimli kadına ait olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki Steven Sansom ve 48 yaşındaki Gemma Watts, Sarah'ı öldürmekle suçlandı.

    MYNET| DIŞ HABERLER İngiltere'nin Croydon bölgesindeki Rowdown Fields Parkı'ndaki nehirde 38 yaşındaki Sarah Mayhew isimli kadına ait olduğu iddia edilen kalıntılar bulunmuştu.

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    Geçen ay yapılan bir duruşmada Sarah'nın kafasının, kollarının ve bacaklarının daha önce keşfedildiği ancak bazı kalıntıların hâlâ kayıp olduğu söylenmişti. Güney Londra'nın Mitcham kentinde Sarah'a ait olduğu düşünülen diğer vücut parçaları da bulundu. Tarlada yürüyen bir köpeğin, sahibine insan kemiğiyle dönmesiyle alarm verildi.

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    Olaya ilişkin olarak soruşturma devam ederken 44 yaşındaki Steven Sansom ve 48 yaşındaki Gemma Watts çifti tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Martin Thorpe, "Sarah'nın tanıdığı iki kişi daha sonra onu öldürmekle suçlandı. Şu anda onun ölümüyle bağlantılı olarak başka kimseyi aramıyoruz. Araştırmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

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