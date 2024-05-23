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    4. Kendisini 28 kocası 47 yaşında! Aralarında 19 yıllık yaş farkı tepkilere neden oldu: Bunu babama söylemek tuhaftı

    Kendisini 28 kocası 47 yaşında! Aralarında 19 yıllık yaş farkı tepkilere neden oldu: Bunu babama söylemek tuhaftı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 10:36
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    28 yaşındaki Emily Stomatuk, 47 ​​yaşındaki Michael Justin'e aşık olduktan sonra çift bir daha hiç ayrılmadı. Aşklarını evlilikle taçlandırdıklarını dile getiren Stomatuk, aralarındaki yaş farkı nedeniyle ilk başlarda ilişkisini ailesine anlatma konusunda zorluk yaşadığını ifade etti. O günlere dair itiraflarda bulunan Stomatuk, "Bunu babama söylemek zordu" dedi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 28 yaşındaki Emily Stomatuk isimli bir kadın bundan 5 yıl önce hayatının aşkını bulduğunu söyleyerek kendisinden 19 yaş büyük Michael Justin'e aşık oldu. Los Angeles'ta evlenerek kendilerine yeni bir hayat kuran çift ilişkilerinin 5. yılında bile aralarındaki yaş farkı nedeniyle tepki çektiklerini söyledi.

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    TikTok'ta 'themichaeljustin' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 47 yaşındaki adam Emily'in babasının kendisini oğlu gibi sevdiğini dile getirirken, "Çok yavaş başladık, bir yıl boyunca arkadaştık. Birbirimizi olan bağlılığımızı ve benim onu ne kadar çok sevdiğimi gördüler. Birlikte çok mutluyuz. Onlar da bizi destekliyor" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü aralarındaki yaş farkı nedeniyle çifte tepki göstererek Emily'in Michael ile parası için ilişki yaşadığını ima etti. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı çifti destekleyerek, "Annemle babam arasında 19 yaş fark var. Bu benim için normal." ifadesini kullandı.

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