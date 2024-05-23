Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Yer: Karaman! Drone gören 2 vatandaşın korkudan koşmaya başladıkları anlar sosyal medyada gündem yarattı... "UFO mu sandılar acaba?"

    Yer: Karaman! Drone gören 2 vatandaşın korkudan koşmaya başladıkları anlar sosyal medyada gündem yarattı... "UFO mu sandılar acaba?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 11:34
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Karaman'dan kaydedilen görüntülerde hayatlarında ilk kez drone gören iki vatandaşın korkudan koşmaya başladıkları anlar yer aldı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde iki vatandaşın ilk kez drone ile karşılaştıkları anlar yer aldı. 'Dronedan korkan iki amca panikle koşmaya başladı' notuyla paylaşılan gönderide vatandaşların önce el salladığı ardından ise koşmaya başladıkları görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "UFO mu sandılar acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dayı hem korkuyor hem el sallıyor" yorumunu yaptı.

    4

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşlı başlı insanlar belli ki korkmuşlar drone ne bilmek zorunda değiller" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

     Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

    Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

     Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

    Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

     Türk turistin İran'da zor anları! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı'

    Türk turistin İran'da zor anları! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı'

    Otobüste yanında oturduğu adam tarafından dakikalarca takip edildi

    Otobüste yanında oturduğu adam tarafından dakikalarca takip edildi

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tek gecelik ilişkiden sonra her şeyini çaldırdı! Hırsızı sosyal medyadan aradıTek gecelik ilişkiden sonra her şeyini çaldırdı! Hırsızı sosyal medyadan aradı
    Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"
    Başkan adayının etkinliğinde korkunç kaza! 5 ölü, 50 yaralıBaşkan adayının etkinliğinde korkunç kaza! 5 ölü, 50 yaralı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ufo drone
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçaklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

    Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçaklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

    Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

    Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

    Dayanılmaz bir diş ağrısı hissediyordu! Diş enfeksiyonu yayılınca gözü şişti

    Dayanılmaz bir diş ağrısı hissediyordu! Diş enfeksiyonu yayılınca gözü şişti

    İstanbul’da 500 bin TL’ye ev yaptırdı

    İstanbul’da 500 bin TL’ye ev yaptırdı

    Kıyafetsiz balkondan çatıya tırmanınca panik yarattı

    Kıyafetsiz balkondan çatıya tırmanınca panik yarattı

    Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"

    Kocası 19 yaş büyük! "Bunu babama söylemek tuhaftı"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

    iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.