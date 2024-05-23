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    4. Tek gecelik ilişkiden sonra arabasını, parasını ve cep telefonunu çaldırdı! Hırsızı sosyal medyadan arayınca gündem oldu

    Tek gecelik ilişkiden sonra arabasını, parasını ve cep telefonunu çaldırdı! Hırsızı sosyal medyadan arayınca gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 11:07
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    İsmi açıklanmayan 19 yaşındaki Taylandlı bir kadın Pattaya'daki bir otel tek igecelik ilişki yaşadıktan sonra arabasını, parasını ve cep telefonunu çaldırdı. 19 yaşındaki kurbanın arkadaşı sosyal medyadan "Lütfen yardım et. Arkadaşım bir adamla tatil köyüne gitti. Beyaz S... marka arabasıyla kaçmadan önce arkadaşımın çantasını, kredi kartlarını, kimlik kartını ve kozmetik ürünlerini içeren siyah çantasını çaldı" diyerek hırsızın bulunması için yardım istedi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesinde 19 yaşındaki bir kadın ismi sadece Mike olarak açıklanan bir adamla buluştu ve tek gecelik ilişki yaşadı. Mike isimli 21 yaşındaki hırsızın LINE uygulaması üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini gözyaşları içinde anlatan mağdur, "Duş alırken araba motor sesi duydum. Çantamın yerinde olmadığını fark ederek banyodan çıktım. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çantamda bir cep telefonu, bir kredi kartı, bir kimlik kartı, bir telefon şarj cihazı ve 2.000 baht değerinde nakit para vardı" dedi.

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    Karakola şikayette bulunduğunu ifade eden 19 yaşındaki mağdur sosyal medyadan da hırsıza ulaşmak için paylaşımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland hırsızlık
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