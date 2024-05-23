Tek gecelik ilişkiden sonra arabasını, parasını ve cep telefonunu çaldırdı! Hırsızı sosyal medyadan arayınca gündem oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesinde 19 yaşındaki bir kadın ismi sadece Mike olarak açıklanan bir adamla buluştu ve tek gecelik ilişki yaşadı. Mike isimli 21 yaşındaki hırsızın LINE uygulaması üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini gözyaşları içinde anlatan mağdur, "Duş alırken araba motor sesi duydum. Çantamın yerinde olmadığını fark ederek banyodan çıktım. Peşinden koştum ama yetişemedim. Çantamda bir cep telefonu, bir kredi kartı, bir kimlik kartı, bir telefon şarj cihazı ve 2.000 baht değerinde nakit para vardı" dedi.

Karakola şikayette bulunduğunu ifade eden 19 yaşındaki mağdur sosyal medyadan da hırsıza ulaşmak için paylaşımlarını sürdüreceğini ifade etti.







