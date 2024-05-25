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    4. 2 günlük bebekken dudaklarından öpüldü! Hayatı kabusa döndü: "Enfeksiyon beyin sıvısına girdi ve beynine saldırdı"

    2 günlük bebekken dudaklarından öpüldü! Hayatı kabusa döndü: "Enfeksiyon beyin sıvısına girdi ve beynine saldırdı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 10:25
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    Sekiz yaşındaki Breelyn sağlıklı ve mutlu bir bebek olarak doğdu, ancak henüz iki günlükken onu görmek için ziyarete gelenler tarafından sevilirken bir enfeksiyon kaptı. Breelyn'in annesi henüz iki günlükken bir kişinin onu dudaklarından öpmesinden sonra kızının kaptığı enfeksiyonun beyin hasarına neden olduğunu dile getirdi.

    MYNET| DIŞ HABERLER Çocuğunun tamamen sağlıklı bir birey olarak dünyaya geldiğini dile getiren bir anne henüz iki günlükken evlerini ziyaret eden kişilerden kızının enfeksiyon kaptığını söyleyerek küçük çocukları öpmemek konusunda sert uyardı.

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    'The Special Books by Special Kids' (Özel Çocuklar İçin Özel Kitaplar) YouTube kanalına konuşan anne, bebeğinin sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak dünyaya geldiğini söyledi.

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    Kızının iki hafta sonra nöbet geçirmeye başladığını ifade eden anne, "Ebeveynler çocuklarını öpmemenizi söylediğinde, bu kesinlikle sebeplerden biri. Breelyn sağlıklı doğdu. Durumu iyiydi. İki günlükken biri onu görünce o kadar heyecanlandı ki onu dudaklarından öptü ve iki hafta sonra nöbet geçirmeye başladı" diye konuştu.

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    Henüz iki günlükken bir ziyaretçinin kızını dudaklarından öptüğünü söyleyen anne, "Onu öpen kişinin uçuğu olduğu ve Breelyn'in HSV ensefalitine yakalanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Breelyn'in bağışıklık sistemi o dönemde gelişmediğinden, ensefalit yayıldıkça virüs beyin hasarına neden olmaya devam etti." dedi.

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    8 yaşındaki kızının beyninin sol kısmının yüzde 60'ının, sağ tarafının ise yüzde 10'unun hasar gördüğünü açıklayan anne, "Enfeksiyon beyin sıvısına girdi ve beynine saldırdı. Daha çok beyninin sol tarafına saldırıyor. Yakaladığımızda daha yeni sağ tarafa doğru ilerlemeye başlamıştı.Ensefalit az ya da çok beyin dokusunu kemirdi" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Beyin uçuk
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