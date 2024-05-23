Dünyanın konuştuğu davada karar çıktı! 14 yaşındaki kız çocuğunu diri diri yakmadan önce tecavüz eden kardeşler idam cezasına çarptırıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da 14 yaşındaki bir kıza tecavüz etmeden önce onu diri diri yakan iki kardeş Kalu ve Kanha Kalbeliya tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu. Dünyanın konuştuğu davada iki kardeş hakkında ölüm cezasına karar verildi.

"ADALETİMİZ VAR"

Dünya manşetlerindeki yerini alan davada 14 yaşındaki kurbanın ailesi de hazır bulundu. Kararın sonrasında konuşan anne, "Adaletimiz var.Kızım bugün adalete kavuştu. Son birkaç aydır doğru düzgün yemek yiyemiyordum. Artık gönül rahatlığıyla yemek yiyeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç cinayet, geçen yıl adı açıklanmayan kızın tarlada çalışmaya gittikten sonra ailesi tarafından kaybolduğunun bildirilmesi sonrasında ortaya meydana geldi. Kızı aramaya çıkan erkek kardeşi, evlerinin yakınında yanan bir soba görünce şüphelenmeye başladı ve bu durum dikkatini çekti. Kız kardeşinin bileziğini bulan çocuk durumu polise haber verdi.

Uzman adli tıp uzmanları tarafından fırından çok sayıda vücut parçası ve yanmış giysi çıkarılmış, diğer kalıntılar ise çevrede atılmış halde bulundu.