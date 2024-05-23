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    4. Dünyanın konuştuğu davada karar çıktı! 14 yaşındaki kız çocuğunu diri diri yakmadan önce tecavüz eden kardeşler idam cezasına çarptırıldı

    Dünyanın konuştuğu davada karar çıktı! 14 yaşındaki kız çocuğunu diri diri yakmadan önce tecavüz eden kardeşler idam cezasına çarptırıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.05.2024 15:11
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    Geçtiğimiz Ağustos ayında ortadan aniden kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini erkek kardeşi bir fırının içinde bulmuştu. Kız kardeşinin bileziğini fark eden erken kardeş tarafından bulunan cansız bedenin diri diri yakmadan önce tecavüze uğrayan 14 yaşındaki bir kıza ait olduğu tespit edilmişti. Olaya ilişkin olarak tutuklanan kardeşler Kalu ve Kanha Kalneliya için idam kararı çıktı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da 14 yaşındaki bir kıza tecavüz etmeden önce onu diri diri yakan iki kardeş Kalu ve Kanha Kalbeliya tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu. Dünyanın konuştuğu davada iki kardeş hakkında ölüm cezasına karar verildi.

    "ADALETİMİZ VAR"

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    Dünya manşetlerindeki yerini alan davada 14 yaşındaki kurbanın ailesi de hazır bulundu. Kararın sonrasında konuşan anne, "Adaletimiz var.Kızım bugün adalete kavuştu. Son birkaç aydır doğru düzgün yemek yiyemiyordum. Artık gönül rahatlığıyla yemek yiyeceğim" dedi.

    NE OLMUŞTU?

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    Korkunç cinayet, geçen yıl adı açıklanmayan kızın tarlada çalışmaya gittikten sonra ailesi tarafından kaybolduğunun bildirilmesi sonrasında ortaya meydana geldi. Kızı aramaya çıkan erkek kardeşi, evlerinin yakınında yanan bir soba görünce şüphelenmeye başladı ve bu durum dikkatini çekti. Kız kardeşinin bileziğini bulan çocuk durumu polise haber verdi.

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    Uzman adli tıp uzmanları tarafından fırından çok sayıda vücut parçası ve yanmış giysi çıkarılmış, diğer kalıntılar ise çevrede atılmış halde bulundu.

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    tecavüz taciz
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