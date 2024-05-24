Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor! "Hiçbir şey içimde kalmaz benim" dedi... Kavgaya gitmek üzere olduğunu itiraf etti

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. "İçinde kalıp da söyleyemediğin bir şey varsa söyler misin?" sorusu yöneltilen genç kadın, "Hiç olmadı. Direkt söylüyorum ben. Dobrayım bir tık. Şimdi de kavgaya gidiyorum. Arkamdan laf sallamışlar. Onları döveceğim." ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hiç olmuş mu şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu cevabı beklemiyordum" yorumunda bulundu.







