Hastaneden 'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderdiler! Hamile kadın 2 saat sonra otoparkta doğum yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Phoenix bölgesinde şiddetli ağrı nedeniyle Scherazade Vedarte-Gonzalez isimli bir kadın hastaneye gitti. Hemşirelerin kendisine belirtilen doğum günü beklemesini tavsiye etmesi ve 'bir şeyin yok' diyerek evine gönderilmesinin ardındna genç kadın otoparkta doğum yaptı.

Gonzalez'in annesi, kızının geçen hafta çok acı çektiğini ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için üç ayrı kez hastaneye gittiğini ancak her seferinde eve gönderildiğini söyledi. Son eve gönderilişinin üzerinden iki saat geçtikten sonra hızla hastaneye geri döndüklerini belirten anne kızının hastane otoparkında doğum yaptığını anlattı.

Yeni doğum yapan anne hastaneye kaldırılmadan önce otoparkta tedavi altına alındı. Hastane ayrıca Gonzalez ve annesinin iddialarını reddetti ve Gonzelez'in kendi isteğiyle eve gittiğini iddia etti.