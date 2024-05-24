Motosiklet taksi uygulamasından araç çağırdı! Sürücüyü yol boyunca taciz etti... İlk vukuatı değilmiş: İtirafı şaşkına çevirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan ifşa edilen bir taciz görüntülerinde yolcu ve motosiklet taksi sürücüsü arasında yaşanan tartışma anları yer aldı. Görüntüleri kendisini yol boyunca taciz eden yolcuya tepki gösteren adam cep telefonuyla kaydederek paylaştı.

Sürücü, Kanal 7'ye yaptığı açıklamada yolcunun ilk olarak bacağına dokunduğunu ve yolcunun korkmuş olabileceğini düşünerek eylemi görmezden geldiğini söyledi. Ancak yolcunun özel bölgelerine dokunmak için hareket etmesi üzerine sürücü aracı durdurdu ve ikili arasında bir tartışma başladı.

Sürücünün kayıt altına aldığı anlarda sapık yolcu daha öncesinde 2-3 sürücüyü daha aynı şekilde taciz ettiğini itiraf etti. İsmi açıklanmayan sürücü durumu anında polise haber verdi.