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    4. Motosiklet taksi uygulamasından araç çağırdı! Sürücüyü yol boyunca taciz etti... İlk vukuatı değilmiş: İtirafı şaşkına çevirdi

    Motosiklet taksi uygulamasından araç çağırdı! Sürücüyü yol boyunca taciz etti... İlk vukuatı değilmiş: İtirafı şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 13:33
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    Taylandlı bir adam, Bangkok'ta uygulama tabanlı bir motosiklet taksi sürücüsüne cinsel saldırıda bulundu ve önceki yolculuklarında diğer sürücülere de saldırdığını şaşırtıcı bir şekilde itiraf etti. Olay kısa sürede ülke gündemine yerleşti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan ifşa edilen bir taciz görüntülerinde yolcu ve motosiklet taksi sürücüsü arasında yaşanan tartışma anları yer aldı. Görüntüleri kendisini yol boyunca taciz eden yolcuya tepki gösteren adam cep telefonuyla kaydederek paylaştı.

    Sürücü, Kanal 7'ye yaptığı açıklamada yolcunun ilk olarak bacağına dokunduğunu ve yolcunun korkmuş olabileceğini düşünerek eylemi görmezden geldiğini söyledi. Ancak yolcunun özel bölgelerine dokunmak için hareket etmesi üzerine sürücü aracı durdurdu ve ikili arasında bir tartışma başladı.

    Sürücünün kayıt altına aldığı anlarda sapık yolcu daha öncesinde 2-3 sürücüyü daha aynı şekilde taciz ettiğini itiraf etti. İsmi açıklanmayan sürücü durumu anında polise haber verdi.

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    Tayland taciz
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