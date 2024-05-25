Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! 'Yeni Nostradamus' lakaplı Hintli astrolog kesin başlangıç tarihi verdi: Sayılı günler kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Nostradamus olarak bilinen Hintli astrolog Kushal Kumar, astrolojinin Vedik adı verilen Hindu versiyonunu kullanarak 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihini hesaplamayı başardığını söyledi.

The Daily Star'a göre Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın önümüzdeki ay, 18 Haziran'da başlama ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor. Hintli astrolog, tarihin 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek en güçlü gezegensel uyarıcıya sahip olmasına rağmen 10 ve 29 Haziran'ın da söz sahibi olabileceğini dile getirdi.