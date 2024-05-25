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    4. Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! 'Yeni Nostradamus' lakaplı Hintli astrolog kesin başlangıç tarihi verdi: Sayılı günler kaldı

    Bir kehanet de 3. Dünya Savaşı için geldi! 'Yeni Nostradamus' lakaplı Hintli astrolog kesin başlangıç tarihi verdi: Sayılı günler kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 11:05
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    'Yeni Nostradamus' lakaplı Hintli astrolog Kushal Kumar, dünya çapında artan gerilimlerin ardından 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını tahmin ettiğini söyledi. Öngörüsünü bir tık ileriye taşıyan Hintli astrolog 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı için kesin tarih verince dünya basınındaki manşetlerde yerini aldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Nostradamus olarak bilinen Hintli astrolog Kushal Kumar, astrolojinin Vedik adı verilen Hindu versiyonunu kullanarak 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihini hesaplamayı başardığını söyledi.

    The Daily Star'a göre Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın önümüzdeki ay, 18 Haziran'da başlama ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor. Hintli astrolog, tarihin 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek en güçlü gezegensel uyarıcıya sahip olmasına rağmen 10 ve 29 Haziran'ın da söz sahibi olabileceğini dile getirdi.

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