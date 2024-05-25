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    4. Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Okul gezisindeki detay mide bulandırdı... Müstehcen mesajları ifşalandı

    Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Okul gezisindeki detay mide bulandırdı... Müstehcen mesajları ifşalandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.05.2024 09:42
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde bir lisede öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Heather Hare isimli bir kadın, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti. Öğretmenin öğrencisine gönderdiği müstehcen mesajlar ifşa edilirken ikilinin okul düzenlediği oku gezisi sırasında cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Evli olan Hare, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Arkansas'taki bir lisede Aile Tüketici Bilimleri öğretmeni olarak çalışan Hare 2021-2022 okul dönemi boyunca 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle 20 ila 30 kez cinsel aktivitede bulunduğunu itiraf ettikten sonra tutuklandı. KATV'nin haberine göre 33 yaşındaki Hare, reşit olmayan bri kişiye cinsel saldırı suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    DETAYLAR MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI

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    Hare, kurbanla son sınıfın ilk gününde tanıştı ve sonunda öğrencisine birebir danışmanlık vermeye başladı. İkili kişisel numaralarını paylaştı ve Instagram ve Snapchat aracılığıyla iletişim kurmaya başladı. Hare öğrencisine sıklıkla mesaj yolu üzerinden müstehcen ifadeler kullanarak onu evine davet ediyordu.

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    21 Nisan ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında Hare, Aile Tüketici Bilimi dersleriyle ilgili ders dışı bir etkinliğin parçası olarak okul gezisi için Washington'a öğrencileriyle birlikte gitti. Bu yolculukta Hare, kendisinin ve mağdurun yasa dışı cinsel faaliyette bulunduğunu itiraf etti ve suçunu kabul etti.

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