Taksi bozulunca şoför yolcuyu indirmek istedi! Para iadesi isteyen yolcu şoförü dakikalarca taciz etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir Uber yolcusu ve şoförü arasındaki tartışma anları yer aldı. Olay taksinin yarı yolda bozulduğu ve taksi sürücüsünün yolculuğu sonlandırdığı iddiası sonrasında tetiklendi. Şoförün inmesini istediği yolcu para idaesi talep etti ve sürücü bu talebi reddetti.

Şoför kendisine ödeme yapılmadığını ve yolcunun Uber müşteri hizmetlerine şikayette bulunmasını istedi çünkü geri ödemeden sürücünün değil şirketin sorumlu olduğu belirtti. Tartışmanın devam etmesi üzerine kadın yolcu sürücüyü taciz etmeye başladı.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Uber taksisinin bir sorun nedeniyle durmasıyla aynı deneyimi yaşadım ama kavga etmek yerine başka bir taksi kiralayıp yoluma devam ettim. Neden gereksiz kavga" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu çok adaletsiz bir hareket" yorumunda bulundu.







