Zayıflamak için ameliyat olan kadın uyandığında gözlerine inanamadı! Göğüs silikonu ve Brezilya poposu takıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 65 yaşındaki Amerikalı Kimberly McCormick, zayıflama prosedüründen sonra vücudunda oluşan deformasyonları düzeltmek için yeniden bıçak altına yatmaya karar verdi. Vücudundaki sarkan derileri ve göğüslerinin dikleştirilmesi için ameliyat yaptırmak isteyen kadına Amerika'da 50 bin doları (yaklaşık 1 milyon 456 bin TL) aşan bir masraf çıktı. 65 yaşındaki kadın araştırmaları sonucunda aynı işlemleri 13 bin (yaklaşık 378 bin TL) dolara Meksika'daki bir klinikte yaptırabileceğini fark edince işlemine orada devam etmeye karar verdi.

UYANDIĞINDA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Ameliyat bitiminde uyandığında göğsünde büyük bir acı ve yanma hisseden McCormick, "Bacak, kol, göğüs, karın, hepsi işaretlenmişti. Akşamüstü 4'te ameliyata girdim, gece 1.30'a kadar çıkmamışım. Uyandığımda göğsüm gerçekten acıyordu ve bağıra bağıra ağlamaya başlamıştım. Göğsüme ve kalçama istemediğim implantlar takılmıştı. Nedenini sorduğumda ise doktorun direktiflerini uyguladıklarını söylediler" dedi.

NEFES ALMAKTA DAHİ ZORLANDI

Anneninin kliniğin kirli ortamı nedeniyle enfeksiyon kaptığını ve nefes almakta dahi zorlandığını ifade eden Misty Ann McCormick, "Anneme ne oldu?' dedim, dışarı atıldım. Annemin orada olduğunu ve onu terk edemeyeceğimi düşünüyordum. Kapıya gittim. Güvenlik beni o kadar sert itti ki havaya uçtum. Orada ölsem haberi olmayacaktı, bu durumdan korktum" diye konuştu.

65 yaşındaki Amerikalı Kimberly McCormick'in hastanede yatış süresi beklediğinden daha fazla olduğu için ekstradan 2 bin 500 dolar (yaklaşık 72 bin 849 TL) daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda yaşlı kadının eski sağlığına kavuşabilmesi için de ABD'de doktorlar 75 bin dolarlık (yaklaşık 2 milyon 285 bin 477 TL) bir fatura çıkardı.







