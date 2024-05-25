Kendisini cinsel terapist olarak tanıtınca ceza gecikmemişti! Sosyal medyada olay yaratan sözlerine devam ediyor: "Ben özgürlüğüme düşkünüm diyen kadınlardan kaçın"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve kendisini cinsellik terapisti olarak tanıtan Buse Aydın, yetkisizlik gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 550 bin 59 TL para cezasına çarptırılmıştı. Aldığı cezayla sosyal medyanın gündemine yerleşen Aydın paylaşımlarına devam ederek bu kez de kaçılması gereken kadın tipini anlattı.

Fenomen isim ilişkilerde kırmızı bayrak (red flag) olarak gördüğü bir durumdan söz ederek, "Bir kadındaki red flag cümleyi söylüyorum: Ben birazcık özgürlüğüme düşkünüm de. Duyduğun yerde kaç. Şu cümleyi kuran bir kadından sağlıklı bir ilişki çıktığını ben ömrü hayatımda görmedim" dedi.